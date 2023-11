रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया का विवादों से रहा है गहरा नाता, पहले पिता और अब पत्नी ने लगाया घर...

Gautam Singhania seprated with his Wife: गौतम सिंघानिया ने अपनी पत्नी नवाज मोदी से अलग होने की घोषणा कर दी है। उनका का विवादों से गहरा नाता रहा है। उनके पिता विजयपत सिंघानिया से उनकी लड़ाई की भी दुनिया गवाह बन चुकी है। यहां पढ़िए उनकी पूरी कहानी।

Who is the wife of Gautam Singhania: कपड़े बनाने वाली मशहूर कंपनी रेमंड (Raymond) के मालिक गौतम सिंघानिया ने सोमवार को अपनी पत्नी नवाज मोदी (Nawaz Modi) से अलग होने की घोषणा कर दी। अचानक क्या हुआ कि 32 साल से शादीशुदा गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी अलग हो गए? यह बताया जाता है कि दोनों ने शादी से पहले करीब 8 साल अफेयर चलाया और फिर शादी की थी। दोनों के दो बच्चे भी हैं। फिर क्या हुआ कि 58 साल के सिंघानिया ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखकर बताया कि वह और उनकी पत्नी ने अलग-अलग रास्ते पर चलने का फैसला किया है। यह दीपावली पहले जैसी नहीं होने वाली है। मेरा यह मानना है कि नवाज और मैं यहां से अलग-अलग रास्ते अपनाएंगे। गौतम सिंघानिया का विवादों से गहरा नाता रहा है। उनके पिता विजयपत सिंघानिया से उनकी लड़ाई की भी दुनिया गवाह बन चुकी है। आइए जानते हैं विवादों से चोली और दामन का रिश्ता निभाने वाले गौतम सिंघानिया की क्या है कहानी?