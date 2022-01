दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में मिले IED बम में अमोनियम नाइट्रेट और RDX संग टाइमर का किया गया था इस्तेमाल

सोमवार को राजधानी दिल्ली में गाजीपुर फूल मंडी से 14 जनवरी को बरामद किए गए IED मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) ने अपनी एक रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में बम को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है।

गाणतंत्र दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में गाजीपुर फूल मंडी से 14 जनवरी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद किया गया था। इस मामले की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि IED में अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स के साथ एक टाइमर डिवाइस का भी इस्तेमाल किया गया था। सोमवार को राजधानी दिल्ली में गाजीपुर फूल मंडी से 14 जनवरी को बरामद किए गए IED मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी है। इसी रिपोर्ट में IED अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स के साथ एक टाइमर डिवाइस के इस्तेमाल की पुष्टि की गई है। इस मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है।

RDX, Timer used in IED recovered from Delhi's Ghazipur flower market