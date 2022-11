तमिलनाडु के एक घर में फ्रिज में भीषण विस्फोट, तीन भाई-बहनों की मौत, दो अन्य की हालत गंभीर

Fridge blast in Tamil Nadu: तमिलनाडू के चेंगलपट्टू जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसपर पहली नजर में विश्वास करना मुश्किल है। चेंगलपट्टू स्थित एक घर में फ्रिज में हुए विस्फोट में तीन भाई-बहनों की मौत हो गई। जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

Refrigerator blast in Tamil Nadu, three siblings dead, two others injured