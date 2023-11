Gender Disparities in Organ Donation: भारत में ही नहीं दुनिया में महिलाएं जीवित अंगदान में पुरुषों से बहुत आगे, क्या हैं वजहें?

New Report finds Organ donars are mostly women: यह पाया गया है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की जीवनशैली ज्यादा खराब होती है। पुरुष शराब और सिगरेट पीने में महिलाओं के मुकाबले बहुत ज्यादा आगे हैं इसलिए उनकी किडनी और लीवर खराब होने का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा है।