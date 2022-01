Republic Day 2022: पीएम मोदी किस राज्य का टोपी और गमछा पहनकर पहुंचे गणतंत्र दिवस समारोह में, जानें क्या है खास वजह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद शसत्र बल के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों रक्षा बलों के प्रमुख मौजूद थे। श्रद्धांजलि के दौरान पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के अंदाज में सैल्यूट किया।

