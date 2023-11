बिहार में अब 75 प्रतिशत आरक्षण!

Reservation will be increase in Bihar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया।