Bihar News: महंगाई-बेरोजगारी को लेकर पटना में RJD का रोड शो, तेज प्रताप ने चलाई बस, बगल में बैठे तेजस्वी यादव

महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर आज RJD ने बिहार की राजधानी पटना में प्रतिरोध मार्च निकाला। इस प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। इस मार्च में महागठबंधन के नेता शामिल हुए।

देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। तो वहीं, अब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) भी महंगाई, बेरोजगारी, ED और CBI रेड के खिलाफ पूरे बिहार में मार्च निकाला है। यह मार्च कांग्रेस और RJD दोनों ने साथ मिलकर प्रतिरोध मार्च निकाला है। इसमें महागठबंधन के नेता शामिल हैं। राबड़ी देवी ने तेजस्वी और तेज प्रताप के प्रतिरोध मार्च बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। तेजप्रताप ने प्रतिरोध मार्च अभियान में खुद बस चलाई।

RJD’s ‘protest march’ in Bihar against inflation and unemployment, Tejashwi Yadav hold a road show in Patna