100वें जन्मदिन पर मां के पैर धोकर लिया पीएम मोदी ने लिया आशीर्वाद, गांधीनगर में हीराबा के नाम पर होगी सड़क

सड़क का नाम होगा 'पूज्य हीरा मार्ग'

गांधीनगर मेयर हितेश मकवाना ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा 100 साल की हो गई है। इस मौके पर लोगों की मांग और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रायसण पेट्रोल पंप से 80 मीटर सड़क अब पूज्य हीराबा मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इसका मकसद उनका नाम आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि हीराबेन का नाम हमेशा जीवित रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए त्याग, तपस्या, सेवा और कर्तव्यनिष्ठा का पाठ सीखने के उद्देश्य से 80 मीटर की सड़क का नाम बदलने का निर्णय लिया गया।







पैर धोकर लिया आशीर्वाद

पीएम मोदी गुजरात के गांधीनगर स्थित आवास पर अपनी मां हीरा बा से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मां के चरण धोए और अपने हाथों से मिठाई खिलाई इसके बाद आशीर्वाद लिया। इस मौके पर वडनगर के हाटकेश्वर मंदिर में पूजा का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि सुंदर काण्ड के पाठ से लेकर शिव आराधना तक की जाएगी। प्रधानमंत्री की मां उनके छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती हैं। मोदी पिछली बार मार्च माह में अपनी मां से मिले थे।





#WATCH | Gujarat: Prime Minister Narendra Modi met his mother Heeraben Modi at her residence in Gandhinagar on her birthday today.



Heeraben Modi is entering the 100th year of her life today. pic.twitter.com/7xoIsKImNN