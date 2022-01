बिहार में पटना वाले 'खान सर' पर राजनीति शुरू, जानिए ये कौन हैं और क्या है इनका असली नाम

RRB-NTPC के नतीजों को लेकर विवाद चल रहा है जिसके खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी से संबंधित खान सर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो RRB-NTPC की परीक्षा रद्द नहीं होने पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की सलाह दे रहे हैं।

RRBNTPC रिजल्ट को लेकर चल रहे विवाद के बीच हिंसा भड़काने के आरोप में पटना के मशहूर खान सर पर पत्रकार नगर थाने में FIR दर्ज की गई है। अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। खान सर के समर्थन में अब राजनेता भी सामने आ रहे हैं। जाप सुप्रीमों पपु यादव ने इस मामले पर कहा कि RRB NTPC आंदोलन मामले में शिक्षक पर मुकदमा दर्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये खान सर है कौन? और इनका असली नाम क्या है? जानेंगे विस्तार से। पप्पू यादव ने अपने बयान में कहा कि 'आपने छात्रों के भविष्य के साथ खेला तो छात्र सड़क पर उतर गए हैं। यदि आप अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते तो ये नौबत नहीं आती। इसलिए कह रहा हूँ शिक्षक और छात्र पर जुल्म बंद करिए गिरफ़्तारी करनी ही है तो पहले मुझे गिरफ्तार करो पहले।'

