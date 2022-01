RRB-NTPC Exam: पटना के खान सर समेत कई संस्थानों के खिलाफ एफआईआर, छात्रों को उकसाने का आरोप

RRB-NTPC Exam मामले में छात्रों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में पटना के खान सर समेत अन्य शिक्षण संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खान सर समेत इन संस्थानों पर छात्रों को प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप है।

Published: January 27, 2022 11:34:41 am

RRB-NTPC Exam परिणाम को लेकर छात्रों का प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। बिहार में पिछले तीन दिनों से लगातार अलग-अलग जगहों पर ट्रेन की बोगियों में आग लगाने से लेकर ट्रेन को रोके जाने की खबरें सामने आई हैं। इतना ही नहीं पुलिस और छात्रों के बीच कुछ जगह पथराव और लाठीचार्ज की भी खबरें सामने आई हैं। इस बीच इस मामले में एक मोड़ सामने आया है। दरअसल इस मामले में पटना के खान सर समेत अन्य शिक्षण संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि ये एफआईआर खान सर और अन्य संस्थानों पर छात्रों को प्रदर्शन के लिए उकसाने के आरोप में दर्ज की गई है।

RRB-NTPC Exam FIR Registered Against Patna Khan Sir And Others