BJP सांसद सुशील मोदी ने 2000 की नोट को बताया ब्लैकमनी, कहा- चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए बंद

BJP सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा में केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए 2000 की नोट चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इससे ब्लैकमनी को और जमाखोरी को बढ़ावा मिल रहा है।

Rs 2,000 note has become synonymous with black money, should be phased out: BJP MP Sushil Modi demands in Rajya Sabha