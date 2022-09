अदानी ग्रुप को जमीन देने से गुजरात सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान, PAC ने पैसा वसूली की सिफारिश की

अदानी ग्रुप को जमीन देने से गुजरात सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके लिए PAC (पब्लिक अकाउंट कमेटी) ने पैसा वसूली करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही जमीन आबंटन में अदानी ग्रुप को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदानी की कंपनी को जमीन देने से गुजरात सरकार को 58.64 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बीते दिन बुधवार को पब्लिक अकाउंट कमेटी (PAC) ने गुजरात विधानसभा में अपनी पांचवीं रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के जरिए PAC ने बताया है कि वन और पर्यावरण विभाग ने मुंद्रा पोर्ट और एसईजेड के लिए कच्छ में अदानी ग्रुप की कंपनी 'अदानी केमिकल्स' को जमीन दी है, जिसका सही से वर्गीकरण नहीं किया गया है। इसके कारण गुजरात सरकार को 58.64 करोड़ रुपए का कम पेमेंट हुआ है।

Rs 58 crore loss to Gujarat due to inappropriate land allotment to Adani firm, PAC recommends recovery of money and action