गौतम अडानी के समर्थन में उतरा RSS, मुखपत्र में लिखा- 'हिंडनबर्ग रिपोर्ट वामपंथियों के एक जमात की साजिश'

नई दिल्लीPublished: Feb 04, 2023 06:26:03 pm Submitted by: Prabhanhu Ranjan

RSS Came in Support of Gautam Adani: अमरीकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे है। रिपोर्ट में उनपर कई वित्तिय गड़बड़ी के आरोप लगे है। जिसके बाद विपक्षी दल जेपीसी गठन की मांग कर रहा है। इस गतिरोध के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गौतम अडानी के समर्थन में उतरा है।

RSS Came in Support of Gautam Adani on Hindenburg Reserch Report