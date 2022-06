RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा- अब और आंदोलन नहीं, हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों?

RSS chief Mohan Bhagwat:RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस अधिकारी प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वह अब किसी नए आंदोलन को शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं।

RSS chief Mohan Bhagwat: राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने नागपुर में RSS ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ज्ञानवापी मुद्दे का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा हर दिन एक नया मुद्दा नहीं लाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हर मस्जिद में एक शिवलिंग की तलाश करने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? विवाद को क्यों बढ़ाना है? हालांकि ज्ञानवापी विवाद में आस्था के कुछ मुद्दे शामिल हैं और इस पर अदालत के फैसले को सभी को स्वीकार करना चाहिए।

RSS chief Mohan Bhagwat said no more agitation, why look for Shivling in every mosque?