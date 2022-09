Rubia Sayeed Kidnapping Case : रूबिया सईद ने अपहरण मामले में आतंकियों को पहचानने से किया इनकार, 20 अक्टूबर को यासीन मलिक से होगी पूछताछ

Rubia Sayeed: सीबीआई वकील मोनिका कोहली ने बताया कि रूबिया सैयद को आज जम्मू के टाडा कोर्ट में पेश किया गया था और उनसे जिरह किया गया। इस मामले में केवल यासीन मलिकसे जिरह बाकी है जिन्हें 20 अक्टूबर को पेश किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद ने आज कोर्ट में अपहरण करने वाले आतंकियों को पहचानने से इनकार कर दिया है। 1989 में अपने अपहरण मामले में आज वो टाडा कोर्ट में पेश हुईं थीं। रुबिया ने कहा कि वो अपहरण में शामिल आतंकवादियों की पहचान नहीं कर सकती हैं।

Rubia Sayeed refuses to identify terrorists in kidnapping case, yasin malik will appear in court on 20 october