नीतीश कुमार के मुस्लिम मंत्री के साथ मंदिर पहुंचने पर घमासान, BJP बोली- हिंदुओं की भावनाओं को कितना ठेस पहुंचाएंगे CM?

Nitish Kumar Vishnupad Temple Gaya: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक मुस्लिम मंत्री के गया के विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले में नीतीश कुमार परट हमला करते हुए कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को कितना ठेस पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री।

Ruckus in Bihar After CM Nitish Kumar Enters Vishnupad Temple in Gaya With Muslim Minister