'ये तुम्हारे बाप-दादा की...' कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत के बयान पर बवाल, मंत्री बोले- हे राम...

मंडी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने कहा, 'ये तुम्हारे बाप-दादा की रियासत नहीं है, कि तुम मुझे डरा, धमका कर वापस भेज दोगे'

#WATCH | Shimla: Himachal Pradesh minister Vikramaditya Singh says, "...Today BJP's candidate from Mandi, Kangana Ranaut was in Manali and the language she used in the program for us, the Congress Party and Himachal Pradesh...till date, this type of language has not been used in… pic.twitter.com/gFAlVo061O