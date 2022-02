Russia Ukraine Crisis: ऑपरेशन गंगा- यूक्रेन में फंसे 249 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची 5वीं फ्लाइट

रोमानिया से 5वीं फ्लाइट पहुंची दिल्ली

यूक्रेन में फंसे 249 भारतीय नागरिकों को लेकर बुखारेस्ट (रोमानिया) से रवाना हुई पांचवीं ऑपरेशन गंगा फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई है। यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे छात्रों ने कहा, सरकार ने हमारी बहुत मदद की है। भारतीय दूतावास द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की गई। सबसे बड़ी समस्या सीमा पार करना था। मुझे उम्मीद है कि सभी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। कई और भारतीय अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं।





