वोट बैंक की राजनीति का भारत की विदेश नीति पर असर नहीं, मोदी सरकार में विदेश मंत्री होना बड़ी ताकत : एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने 'भारत की स्वतंत्र विदेश नीति' की तारीफ करते हुए कहा कि अब विदेश नीतियों में हावी वोट बैंक की राजनीति के दिन गए, जिसका सबूत इजरायल पर भारत का वर्तमान रूख है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार में विदेश मंत्री होने को बड़ी ताकत बताया।

विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने गुजरात के गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत की विदेश नीति सहित कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि सामाजिक जागरूकता व समृद्धि के कारण भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर में बहुत तेजी से गिरावट आई है, जो विकासवाद का एक हिस्सा है। हालांकि जनसंख्या वृद्धि दर की कमी का लाभ हमें जीवन स्तर में सुधार, कौशल व प्रशिक्षण देने और नौकरियां पैदा करने के मामलों में नहीं मिल पा रहा है, जिसे दूर किया जाना चाहिए।

S Jaishankar said vote bank politics has no effect on India's foreign policy, being foreign minister in Modi government is a big power