100 करोड़ की वसूली मामले में सचिन वाजे बनेंगे सरकारी गवाह, बढ़ेगी अनिल देशमुख की मुश्किलें

Sachin Vaze: 100 करोड़ की वसूली मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे अब सरकारी गवाह बनेंगे। उनकी याचिका को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इससे अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। 100 करोड़ की वसूली के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की को सरकारी गवाह बनने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने अनिल देशमुख से जुड़े मामले में कुछ शर्तों के साथ सचिन वाजे को माफी दी है। अब वसूली के मामले की जांच में सचिन वाजे सीबीआई के साथ सहयोग करेंगे। इस मंजूरी के बाद वाजे ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के तहत एक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान भी दर्ज करवाया।

Sachin Vaze become prosecution witness in corruption case against Anil Deshmukh