Kerala: मंदिर पर नहीं फहरेगा भगवा झंडा! हाईकोर्ट ने दिया आदेश, जानिए क्यों?

Published: Sep 14, 2023 08:33:57 pm Submitted by: Prashant Tiwari

Saffron flag will not host on temple: एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि मंदिर आध्यात्मिक सांत्वना और शांति के प्रतीक के रूप में खड़े है। इसलिए उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।