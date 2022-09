जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी: कैंपस में सफूरा जरगर की एंट्री पर लगी रोक, जानिए क्यों आया ऐसा फैसला

जामिया मिलिया इस्लामिया ने रिसर्च स्कॉलर और एक्टिविस्ट सफूरा जरगर के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। यूनिवर्सिटी ने अपने आदेश में कहा कि सफूरा राजनीतिक एजेंडे के लिए विश्वविद्यालय के मंच का उपयोग कर रही हैं।

जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यूनिवर्सिटी ने रिसर्च स्कॉलर और एक्टिविस्ट सफूरा जरगर के यूनिवर्सिटी कैम्पस में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सफूरा के प्रवेश पर रोक को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से वजह भी बताई गई है। दरअसल शोध प्रबंध जमा नहीं करने के आधार पर एमफिल प्रवेश रद्द किए जाने के कुछ दिनों बाद यह फैसला विश्वविद्यालय की ओर से लिया गया है। इसके तहत यूनिवर्सिटी ने जारी एक आदेश में कहा है कि सफूरा जरगर की ओर से आयोजित विरोध और मार्च के कारण उन्हें परिसर से प्रतिबंधित गया है।

