सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले की ईरान ने की तारीफ, कहा - 'हमला करने वाले को एक हजार बार सलाम'

ईरानी समाचार पत्रों ने शनिवार को अमेरिका के न्यूयार्क शहर में उपन्यासकार सलमान रुश्दी पर हुए हमले को लेकर खुशी जताई है। इन अखबारों ने लेखक पर बर्बर हमला करने वाले का खुलकर समर्थन किया है। 33 साल पहले ईरान ने रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया था। वहीं, ईरान के एक डिप्लोमैट का कहना है कि इस हमले से उनका कोई लेना-दना नहीं है।

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान अंग्रेजी भाषा के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला किया गया। हमला करने वाले की पहचान 24 वर्षीय हादी मतार के रूप में हुई है, जो न्यूजर्सी का रहने वाला है। वहीं, इस हमले को लेकर ईरानियों ने खुशी जताई है। ईरान में कई कट्टरपंथी समाचार पत्रों ने शनिवार को सलमान रुश्दी के हमलावर की जमकर तारीफ की। लेखक पर हुए इस हमले से सभी चौंक गए है मगर ईरान में इसका समर्थन किया जा रहा है। ईरान के कई अखबारों में हमलावर हादी मतार का समर्थन किया गया।

Salman Rushdie on Ventilator After New York Stabbing, Iran's hardline newspapers praise attacker