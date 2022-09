सांबित पात्रा का केजरीवाल पर हमला, कहा- कट्टर इमानदार नहीं कट्टर भ्रष्ट है AAP, 'आप' के समय दिल्ली पर बढ़ा कर्ज का बोझ

BJP के प्रवक्ता सांबित पात्रा ने प्रेस कांफ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर इमानदार नहीं कट्टर भ्रष्ट और कट्टर बेइमान पार्टी है। AAP के समय दिल्ली पर कर्ज का बोझ बढ़ा है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संजोयक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी कान्हा है, जो बड़े-बड़े राक्षसों का वध कर रही है। इसके साल उन्होंने कहा कि लोग लालकिले से कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं, लेकिन वो भ्रष्टाचार से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई जैसे राक्षसों का वध कर रहे हैं अगर दूसरी पार्टी वालों ने ये काम किया होता तो लोग हमें लात मार कर भगा देते। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर कई तरह के आरोप लगाते हुए जमके निशाना साधा।

Sambit Patra's attack on Kejriwal, said AAP is devoutly corrupt, not staunch honest, Delhi's debt burden increased during the time of 'Aam Aadmi Party'