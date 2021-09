Sansad TV की हुई लॉन्चिंग, पीएम मोदी बोले- Content is Connect

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के साथ बुधवार को संसद टीवी की लॉन्चिंग की। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक इसके लॉन्च की तारीख अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर तय की गई थी। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनलों को मिलाकर संसद टीवी की शुरुआत की गई है। यह 24 घंटे का चैनल, अपनी सामग्री के माध्यम से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को लक्षित करने के उद्देश्य से लोकतांत्रिक लोकाचार और देश के लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज का प्रदर्शन करेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि Content in Connect.

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, "आज का दिन हमारी संसदीय व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ रहा है। आज देश को संसद टीवी के रूप में संचार और संवाद का एक ऐसा माध्यम मिल रहा है जो देश के लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की नई आवाज के रूप में काम करेगा।"

उन्होंने आगे कहा, "बदलते समय में मीडिया और टीवी चैनल्स की भूमिका भी तेजी से बदल रही है। 21वीं सदी तो विशेष रूप से संचार और संवाद के जरिए रिवोल्यूशन ला रही है। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि हमारी संसद से जुड़े चैनल भी इन आधुनिक व्यवस्थाओं के हिसाब से खुद को ट्रान्स्फॉर्म करें।"

पीएम ने बोला, "भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, एक विचार है। भारत में लोकतंत्र, सिर्फ संवैधानिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, बल्कि वो एक स्पिरिट है। भारत में लोकतंत्र, सिर्फ संविधाओं की धाराओं का संग्रह ही नहीं है, ये तो हमारी जीवन धारा है।"

