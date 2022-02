JNU की पहली महिला वाइस चांसलर बनीं शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित, रह चुकी हैं टॉपर

जवाहर लाल यूनिवर्सिटी को अपनी पहली महिला वाइस चांसलर मिल गई हैं। प्रोफेसर Santishree Dhulipudi Pandit को JNU की नई वाइस चांसलर बनाया गया है। बता दें कि फिलहाल शांतिश्री धूलिपुडी फिलहाल तक सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं।

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कमान पहली बार किसी महिला को सौंपी गई है। प्रोफेसर शांतिश्री धूलिपुडी को जेएनयू की कुलपति बना दिया गया है। उन्होंने निवर्तमान वीसी जगदीश कुमार की जगह ली है। फिलहाल शांतिश्री धूलिपुड़ी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की प्रफेसर हैं। जगदीश कुमार ने कहा कि वह सोमवार को ही चार्ज प्रफेसर पंडित को सौंप देंगे। बता दें कि पुणे यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्‍स और पब्लिक एडमिनिस्‍ट्रेशन पढ़ाने वाली प्रोफेसर पंडित पहले भी कई नामी यूनिवर्स्टी में पढ़ा चुकी हैं। शांतिश्री ने Parliament and Foreign Policy in India समेत कई किताबें भी लिखी हैं जो काफी चर्चित रहीं।

