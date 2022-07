फॉर्म भरा अंग्रेजी में, परीक्षा दी हिन्दी में, सरकारी नौकरी से युवक को धोना पड़ा हाथ, जानिए क्या है पूरा मामला

आरपीएफ भर्ती के लिए फॉर्म अंग्रेजी में भरने और परीक्षा हिन्दी में देने से एक युवक को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी युवक को झटका देते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।

सरकारी नौकरियों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपके द्वारा की गई एक छोटी से गलती से आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में सरकारी नौकरी में एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय गलतियों को लेकर खास ध्यान रखने की जरूरत है। हाल ही में एक मामला सामने आया है, जिसमें RPF भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने में युवक ने लापरवाही कर ही। इसके कारण उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा।

Filled the form in English, gave the exam in Hindi, the youth had to lose his hands from the government job