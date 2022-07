दुनिया के सबसे महंगे घर में ठहरे सऊदी प्रिंस सलमान, इतनी कीमत में लाखों लोग कई दिनों तक खा सकते हैं खाना, जानिए क्या मिलती हैं सुविधाएं

सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सउद इन दिनों सुर्खियों में हैं। इसकी वजह है उनका दुनिया के सबसे महंगे घर में ठहरना। प्रिंस सलमान ने फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित अपने घर में ठहरे, इस घर को दुनिया का सबसे महंगा घर बताया जाता है। इस घर की कीमत में लाखों लोग कई दिनों तक खाना खा सकते हैं।

सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन दिनों फ्रांस की यात्रा पर हैं, लेकिन इससे ज्यादा चर्चे उनके ठहरने को लेकर हो रहे हैं। प्रिंस सलमान अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान दुनिया के सबसे महंगे घर में रुके हैं। हालांकि ये घर उनका खुद का ही है। प्रिंस का जो घर है वर्साय पैलेस की असाधारण विलासिता की नकल करने के लिए बनाया गया था। वर्साय पैलेस फ्रांसीसी शाही परिवार का आधिकारिक निवास था, जिसे वर्तमान में म्यूजियम में बदल दिया गया है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बेहद लग्जरी लाइफ जीते हैं और फ्रांस में वो दुनिया के सबसे महंगे घर में ठहरे हुए हैं. पेरिस में स्थित ये घर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साल 2015 में खरीदा था।

