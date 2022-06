Amit Shah on 2002 Gujarat Riots: गुजरात दंगों पर SC के फैसले के बाद बोले अमित शाह, PM मोदी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है

Amit Shah on Gujarat Riots: पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए क्लीन चिट पर आज गेह मंत्री अमित शाह ने बात की। इस दौरान कई अहम बिंदुओं को उन्होंने सामने रखा।

साल 2002 में हुए गुजरात दंगे एक बार फिर से चर्चा में हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस दंगे में पीएम मोदी को दी गई क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। अब इसी मुद्दे पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया है। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया उसपर बाद में बात करेंगे लेकिन ये अवश्य कहूँगा कि आरोप गढ़े गए थे जिसे खुद कोर्ट ने माना था। कोर्ट ने माना था कि आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को इस दर्द को झेलते हुए बहुत नजदीक से देखा है।

