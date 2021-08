नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने श्रीनगर के स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए डल झील (Dal Lake) में एक हाउसबोट पर एक फ्लोटिंग एटीएम (Floating ATM) खोला है। इस फ्लोटिंग एटीएम का उद्घाटन SBI के चेयरमैन दिनेश खरे ने किया है। फ्लोटिंग एटीएम से आम लोगों के साथ सैलानियों में कैश की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ये एटीएम आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इसकी जानकारी SBI ने ट्वीट करके दी है।

