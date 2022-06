महिला की मौत के 18 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डॉक्टर को देना पड़ेगा 25 लाख का हरजाना

एक महिला को उसकी मौत के 18 साल बाद न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक फैसले में महिला के परिवारवालों की जीत हुई है वहीं, लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर को हार मिली है।

एक महिला की मौत के 18 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पटियाला के एक डॉक्टर को मेडिकल लापरवाही के लिए दोषी ठहराया है और मुआवजे के रूप में परिवरवारों को 25 लाख रुपये देने के लिए कहा है। सामने आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार, पटियाला में प्रीत सर्जिकल सेंटर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल चलाने वाले लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ गुरमीत सिंह को दोषी करार दिया है और मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। वहीं, लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल (DAMCH) के सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अतुल मिश्रा को निर्दोष पाया है। ये वही हॉस्पिटल है जहां महिला की हालत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए ले जाया गया था।

SC big decision after 18 years of death of women,doctor to pay 25 lakh