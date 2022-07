फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 20 जुलाई तक यूपी पुलिस नहीं कर सकेगी कोई कार्रवाई

Mohammed Zubair Case: फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के मामले में यूपी में दर्ज पांच मुकदमों में 20 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।

SC Directed no Precipitative Steps be taken Against Mohammed Zubair