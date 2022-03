70 मुकदमे गलत धारणा से दर्ज करने वाले आरोपी को बिजनस टाइकून Azim Premji ने किया माफ, Supreme court ने सराहा

बिजनस टाइकून Azim Premji ने एक ऐसे आरोपी को माफ करने का सराहनीय निर्णय लिया है जिसने उनके खिलाफ 70 से अधिक याचिकाएं गलत इरादे से दायर की थीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस व्यवहार को सराहा है।

SC lauds Azim Premji for forgiving person who filed cases against him