चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अब नेता प्रतिपक्ष की भी होगी बड़ी भूमिका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

Supreme Court on CEC Appointment: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बड़ा फैसला दिया है। सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। जिसमें प्रधानमंत्री के साथ-साथ नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायधीश होंगे।







SC Says CEC Appointment done by President on Recommendation of Committee of PM, LOP and CJI