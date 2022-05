बीमार अनिल देशमुख को जल्द मिल सकती है जमानत, बॉम्बे हाई कोर्ट को सुनवाई के लिए SC का निर्देश

Supreme Court: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बडी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं। अनिल देशमुख की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए थे।

Updated: May 31, 2022 02:52:21 pm

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जल्द ही जमानत मिल सकती है। उनकी तबीयत काफी समय से खराब चल रही है जिसके लिए उन्होंने 25 मार्च को ही हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर तेजी से सुनवाई करे।

SC to Bombay HC: consider speedy hearing of Anil Deshmukh's bail plea