महाराष्ट्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच CBI को सौंपी

Supreme Court ने जांच की निगरानी के साथ ही पूरे मामले को CBI को सौंपने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा न करने की अपील की परंतु कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि ये मामला संदिग्ध है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंप दी। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि मैं इसके पक्ष में नही हूँ कि ये मामला सीबीआई के पास जाए। बेवजह सीबीआई पर बोझ क्यों दिया जाए। पर मैं ये औछ रहा हूँ कि जो हो रहा है उससे ज्यादा संदिग्ध क्या हो सकता है? कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए कहा है कि एक हफ्ते के भीतर पांचों FIR से जुड़े दस्तावेज और सबीत सीबीआई को सौंप दिए जाएं।

SC Transfers Probe Against Former Mumbai Top Cop Param to CBI