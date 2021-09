Haryana: 20 सितंबर से शुरू होंगी पहली से तीसरी की कक्षाएं

चंडीगढ़। कोरोना वायरस महामारी के बाद स्कूलों को वापस खोले जाने को लेकर तमाम राज्यों में अलग-अलग आदेश जारी किए जा चुके हैं। ज्यादातर ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में फिजिकल हाजिरी शुरू की है। हालांकि छोटी कक्षाओं को लेकर तमाम राज्यों की अलग-अलग राय है। हालांकि, इन सबके बीच हरियाणा ने अब घोषणा कर दी है कि प्रदेश में आगामी 20 सितंबर से पहली से तीसरी कक्षा तक के सभी स्कूलों को खोला जाएगा।

ताजा जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुज्जर ने यह आदेश जारी किया है। इसके अंतर्गत आगामी 20 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर 3 तक को फिर से शुरू किया जाएगा। यह आदेश सरकारी व निजी सभी विद्यालयों के लिए है।

शिक्षा मंत्री के मुताबिक इन छात्रों को अपने अभिभावकों से लिखित सहमति लेकर आनी होगी। बच्चों को कक्षा में बैठने की अनुमति तब मिलेगी जब उनके पास माता-पिता से लिखित तौर पर स्कूल आने की मंजूरी होगी। अब तक प्रदेश के 70 फीसदी शिक्षकों का टीकाकरण हो गया है। बच्चों के पास यह विकल्प भी होगा कि वे चाहे तो कक्षाओं में ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करें या ऑफलाइन। इस दौरान स्कूलों में कक्षाओं का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन करते हुए किया जाएगा।

