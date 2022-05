महाराष्ट्र के नासिक में 12 जून तक लगा कर्फ्यू , जानें वजह

Section 144 in Nashik: जल्द ही देश में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सकता है। इससे नासिक में विरोध प्रदर्शन व आंदोलन देखने को मिल सकते हैं। इसे देखते हुए नासिक प्रशासन ने पहले ही इलाके मे सेक्शन 144 आज रात से लागू कर दिया जाएगा।

पिछले काफी समय से देशभर में मंदिर-मस्जिद, लाउडस्पीकर, हनुमान चालीसा जैसे विवाद खूब सुर्खियों में हैं। ये अभी कब तक सुर्खियों में बने रहेंगे इसपर तो कुछ नहीं कह सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में भी कई ज्ञानवापी और महादेव मंदिर से जुड़े विवाद पर बड़े फैसले आ सकते हैं। ऐसे में देश के कुछ इलाकों में आंदोलन या, रैलियां भी हो सकती हैं और कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति बने उससे पहले ही उसे नियंत्रण में रखना महत्वपूर्ण हो जाता है और शायद ये बात नाशिक प्रशासन बखूबी समझ रहा है और शायद यही वजह कि नाशिक में 29 जून से लेकर 12 जून तक धारा 144 लगाने का फैसला किया गया है। आज आधी रात से कर्फ्यू लगा दिया जाएगा।

