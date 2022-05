जम्मू और कश्मीर: आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल, श्रीनगर में जारी किया गया रेड अलर्ट

Jammu Kashmir: खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी सुरक्षा बलों के गाड़ियों पर स्टिकी बम के जरिए हमला कर सकते हैं, जिसके बाद श्रीनगर में शहर के अंदर व बाहरी इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खुफिया एजेंसी ने बटमालू क्षेत्र में खतरे की अधिक संम्भावना जताया है।

Jammu Kashmir: आतंकियों के निशाने पर एक बार फिर सुरक्षा बल हैं। खुफिया इनपुट के अनुसार आतंकवादी सुरक्षा बलों के वाहनों को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें वह स्टिकी बम का यूज कर सकते हैं। इसके बाद श्रीनगर में शहर के अंदर व बाहर के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है व सुरक्षा बलों को अधिक सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। खुफिया इनपुट ने इस अलर्ट को ए + ग्रेडिंग दी है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने श्रीनगर के निवासियों से भी उच्चतम स्तर की सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

Jammu and Kashmir: Security forces on target of terrorists, red alert issued in Srinagar