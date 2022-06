गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद Punjab की 4 जेलों में बढ़ाई गई सुरक्षा

MHA Alert to Punjab Police: क्या पंजाब की जेलों से कुख्यात आतंकवादी और बड़े गैंगस्टर्स को आतंकी जेल से बाहर निकाल लेंगे? ये सवाल गृह मंत्रालय के खुफिया इनपुट के बाद से उठने लगे हैं जो पंजाब पुलिस को भेजे गए हैं। पंजाब पुलिस ने जेलों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है।

मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में एक बडी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं आतंकी। इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस को अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब के कुछ जेलों से कुख्यात आतंकी और बड़े गैंगस्टर्स को जेल तोड़कर भगाने की योजना बनाई जा रही है। मंत्रालय ने इस अलर्ट के बाद पंजाब की जेलों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।

Security up in 4 Punjab jails after MHA alert of jailbreak plan