राजीव गांधी हत्याकांड का दोषी जेल से छूटने के बाद बोला 'हमें पीड़ित के रूप में देखें, हत्यारे के रूप में नहीं'

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड का दोषी आरपी रविचंद्रन ने जेल से छूटने के बाद कहा कि "उसे आतंकवादी या हत्यारे की बताय पीड़ित" के रूप में देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी 6 दोषियों को बीते दिन शनिवार को रिहा कर दिया गया है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सभी 6 दोषियों बीते दिन शनिवार यानी 12 नवंबर को रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद न्यूज एजेंसी से बात करते हुए हत्या का दोषी रविचंद्रन ने कहा कि नॉर्थ इंडिया के लोगों को हमें आतंकवादी या हत्यारा नहीं बल्कि पीड़ित के रूप में देखना चाहिए। उसने कहा कि "समय और शक्ति निर्धारित करता है कि कौन आतंकवादी या स्वतंत्रता सेनानी है। लगभग 30 साल बाद जेल से बाहर आने पर रविचंद्रन ने कहा कि "समय हमें निर्दोष के रूप में आंकेगा भले ही हम आतंकवादी होने के लिए दोषी हैं।"

