चेहरे पर तिरंगे की पेटिंग होने के कारण लड़की को स्वर्ण मंदिर जाने से रोका, कहा- यह पंजाब है भारत नहीं...

पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में हर साल देश के कोने-कोने से लाखों लोग पहुंचते हैं। लेकिन यहां एक लड़की को इस कारण प्रवेश नहीं करने दिया गया क्योंकि उसने अपने चेहरे पर भारतीय ध्वज तिरंगे की पेंटिंग करवा रखी थी। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। जिसमें गार्ड और युवती बहस करते नजर आ रहे हैं।

Sevadar Misbehaved With a Girl in Golden Temple who paint Trianga on Her Face