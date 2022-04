पंजाब के लुधियाना में दर्दनाक हादसा, दो बच्चों समेत एक ही परिवार के 7 जिंदा जले

पंजाब के लुधियाना से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक दर्दनाक हादसे में परिवार के सात लोगों के जिंदा जलने का मामले सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद से ही इलाके में मातम का माहौल है।

पंजाब के लुधियाना में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां के टिब्बा रोड पर नगरपालिका कचरा डंप यार्ड के पास बनी एक झुग्गी में आग लग जाने से एक ही परिवार के 7 लोगों की जलकर मौत हो गई। खास बात यह है कि इनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की खबर लगते ही पुलिस और प्रशासन के अमले के साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची। लेकिन तब तक हादसे में परिवार के सात सदस्यों की जलकर मौत हो गई थी। पूर्वी लुधियाना के सहायक पुलिस आयुक्त सुरिंदर सिंह ने बताया कि यह घटना 19 अप्रैल रात करीब 1:30 बजे की है। फायर ब्रिगेड ने आग को तुरंत बुझा दिया। झोपड़ी से 7 शव बरामद हुए।

