हैदराबाद में 7 नाबालिग लड़कों से यौन उत्पीड़न, हॉस्टल वार्डन गिरफ्तार, जबरदस्ती अश्लील वीडियो दिखाने सहित कई गंभीर आरोप

हैदराबाद पुलिस ने नाबालिक लड़कों से यौन उत्पीड़न के आरोप में हॉस्टल वार्डन को गिरफ्तार किया है, जिस पर 7 लड़कों ने हयातनगर पुलिस स्टेशन पर जबरदस्ती अश्लील वीडियो दिखाने, गलत तरीके से छूने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

हैदराबाद के एक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसमें 7 नाबालिग लड़कों ने 32 साल के हॉस्टल वार्डन पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़कों की शिकायत पर हमने हॉस्टल वार्डन को गिरफ्तार किया है। उस पर नाबालिग लड़कों ने गतल तरीके से छूने, नहाते समय जबरदस्ती बाथरूम घुसने,जबरदस्ती अश्लील वीडियो दिखाने, अकेले सोने वाले बच्चों को छूने व जबरदस्ती उनके साथ सोने, डराकर परेशान का आरोप लगाए हैं।

