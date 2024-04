No Sex : इन महिलाओं के साथ बनाया शारीरिक संबंध, तो हो सकती है जेल, जानें क्या है पूरा मामला

मुंबई•Apr 28, 2024 / 01:14 pm• M I Zahir

Mumbai Court New Order: मुंबई की एक अदालत (Mumbai Court) ने अपने एक फैसले में कहा है कि मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ सेक्स करना (Sex) बलात्कार (Rape) के बराबर है। उसकी उम्र कुछ भी हो Sex with woman of unsound mind amounts to rape News in Hindi : मानसिक रूप से अस्वस्थता से पीड़ित एक महिला, जो उस कार्य की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है, जिसके लिए वह सेक्स (Sexual Intercourse) करने की सहमति देती है, उसके साथ यौन संबंध बनाना (Sex) बलात्कार (Rape) है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, भले ही वह कार्य उसकी सहमति से किया गया हो।