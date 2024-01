Legal News: पत्नी की बिना सहमति के यौन विकृत व्यवहार क्रूरता, मिल सकता है तलाक: हाईकोर्ट

Divorce on Sexual cruelty news in hindi: पत्नी की अनिच्छा और असहमति के बगैर पति अगर असामान्य यौन व्यवहार करता है तो इसे क्रूरता मानी जाएगी और यह तालाक का आधार बन सकता है।

Subjecting wife to sexual perversion without consent is cruelty can be ground of divorce: केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन संबंधों के दौरान पत्नी की अनिच्छा और असहमति के बावजूद विकृत या असामान्य यौन व्यवहार शारीरिक और मानसिक पर करता है तो इसे क्रूरता की श्रेणी में रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यौन विकृति पर लोगों की धारणाएं अलग-अलग हो सकती है और पति-पत्नी की सहमति होने पर कोर्ट दखल नहीं कर सकता लेकिन यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष को असामान्य यौन आचरण के लिए मजबूर करता है तो इसे शारीरिक और मानसिक क्रूरता कहा जा सकता है।