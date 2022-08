'6 साल से अधिक सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य करें', अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को दिए निर्देश

Amit Shah Delhi Police Meet: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक जांच को लेकर आदेश जारी कर दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली पुलिस अफसरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान शाह ने दिल्ली पुलिस को छह साल से अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य करने का निर्देश दिया। शाह ने दिल्ली पुलिस हेडकॉर्टर के अपने दौरे के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए, जिसके बाद विभिन्न विषयों पर अधिकारियों के साथ व्यापक बैठक की गई।

Shah instructs Delhi Police to make forensic investigation mandatory for crimes with over 6 years in jai