Shaheed Diwas 2022: सवा सौ साल जीना चाहते थे महात्मा गांधी, लेकिन...

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, "मैंने अब ज्यादा जीने की इच्छा छोड़ दी है। मैंने कभी कहा था कि सवा सौ साल तक जिंदा रहूं, लेकिन अब मेरी कोई सुनता नहीं।"

Published: January 30, 2022 10:05:23 am

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी ने आखिरी सांस ली थी। इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। परंतु क्या आपको पता है महात्मा गांधी सवा सौ साल तक जीना चाहते थे? हाँ ये बात खुद राष्ट्रपिता ने ही अपने आखिरी जन्मदिन 2 अक्टूबर, 1947 को कहा था। महात्मा गांधी ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा था, "मैंने अब ज्यादा जीने की इच्छा छोड़ दी है। मैंने कभी कहा था कि सवा सौ साल तक जिंदा रहूं, लेकिन अब मेरी कोई सुनता नहीं। मैं इतने दिनों से दिल्ली में दंगों को रुकवाने की कोशिश कर रहा हूँ पर दंगे रुक नहीं रहे।" ये शब्द महात्मा गांधी ने सरदार पटेल और उनकी पुत्री मणिबेन पटेल से तब कही थी जब ये दोनों उनसे मिलने के लिए बिड़ला हाउस पहुंचे थे।

Why did Mahatma Gandhi disillusioned with life