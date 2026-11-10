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सोनिया गांधी की आत्मकथा पर बीजेपी नेता शाहनवाज़ हुसैन ने साधा निशाना – ‘इस किताब ने किया पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम’

Sonia Gandhi Memoir: सोनिया गांधी की किताब पर बीजेपी नेता शाहनवाज़ हुसैन ने निशाना साधा है। क्या कहा शाहनवाज़ ने? आइए नज़र डालते हैं।
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भारत

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Tanay Mishra

Updated: 10 Nov 2026, 9:17 PM IST

Shahnawaz Hussain

शाहनवाज़ हुसैन (Photo - Video Screenshot from @ANI)

सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) रिलीज़ हो गई है। रिलीज़ होते ही उनकी यह किताब राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गई है। कांग्रेस (Congress) और इंडिया गठबंधन के अन्य राजनीतिक दलों के नेता जहाँ जमकर सोनिया की इस किताब की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीँ बीजेपी (BJP) और उसकी समर्थक पार्टियों के नेता इस किताब पर निशाना साध रहे हैं। अब बीजेपी नेता शाहनवाज़ हुसैन (Shahnawaz Hussain) ने भी इस किताब पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

"इस किताब ने किया पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम"

शाहनवाज़ ने सोनिया की किताब पर मीडिया से बात करते हुए कहा, "सोनिया गांधी की इस किताब ने पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। इस पर प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने कई बातों को छोड़ दिया है, जबकि कुछ अन्य बातों को शामिल किया है। चाहे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, 1984 के दंगे हों, या कांग्रेस द्वारा उठाए गए अन्य कदम। देश इन सभी पर चर्चा करेगा।"

कांग्रेस ने थोपी इमरजेंसी

शाहनवाज़ ने आगे कहा, "कांग्रेस वही पार्टी है जिसने इमरजेंसी थोपी थी और उसके नेता अब बीजेपी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। जबकि सच तो यह है कि कांग्रेस ने ही आपातकाल लगाकर पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर किया था। आज भी विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने का काम कर रही है।"

"सोनिया को बाबरी की ज़्यादा चिंता है"

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी (Pradeep Bhandari) ने मीडिया से बात करते हुए सोनिया की किताब पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, "सोनिया गांधी की किताब आने के बाद बोफोर्स घोटाले को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी दोनों ही चुप रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी और ओत्तावियो क्वात्रोची के बीच आखिर क्या संबंध था, जिसकी वजह से यह घोटाला हुआ। सोनिया को बाबरी की ज़्यादा चिंता है। यह किताब बोफोर्स घोटाले और कांग्रेस की बाबरी वोट-बैंक की राजनीति के इर्द-गिर्द घूमती है। सोनिया ने न तो माफी मांगी है और न ही तुष्टीकरण की इस राजनीति को छोड़ा है।"

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