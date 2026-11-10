सोनिया गांधी की आत्मकथा पर बीजेपी नेता शाहनवाज़ हुसैन ने साधा निशाना – ‘इस किताब ने किया पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम’

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी (Pradeep Bhandari) ने मीडिया से बात करते हुए सोनिया की किताब पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, "सोनिया गांधी की किताब आने के बाद बोफोर्स घोटाले को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी दोनों ही चुप रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी और ओत्तावियो क्वात्रोची के बीच आखिर क्या संबंध था, जिसकी वजह से यह घोटाला हुआ। सोनिया को बाबरी की ज़्यादा चिंता है। यह किताब बोफोर्स घोटाले और कांग्रेस की बाबरी वोट-बैंक की राजनीति के इर्द-गिर्द घूमती है। सोनिया ने न तो माफी मांगी है और न ही तुष्टीकरण की इस राजनीति को छोड़ा है।"