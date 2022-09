द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का 99 साल की उम्र में निधन, राम मंदिर निर्माण के लिए लड़ी थी लंबी कानूनी लड़ाई

शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का मध्यप्रदेश के नरसिंगपुर में निधन हो गया है। उन्होंने 99 साल की उम्र में नरसिंहपुर के मणिदीप आश्रम महुआ में अंतिम सांस ली। शंकराचार्य स्वरूपानंद द्वारिका पीठ के शंकराचार्य थे। स्वरूपानंद सरस्वती को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता था। उनके निधन के बाद भक्तों में शोक है।

ज्योतिष और द्वारका-शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को निधन हो गया। उन्होंने 99 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में ली दोपहर 3.30 बजे अंतिम सांस ली। शंकराचार्य के शिष्य ब्रह्म विद्यानंद ने बताया- स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को सोमवार को शाम 5 बजे परमहंसी गंगा आश्रम में समाधि दी जाएगी। स्वरूपानंद सरस्वती को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता था। वह आजादी की लड़ाई में भाग लेकर जेल भी गए थे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी।

Shankaracharya of Dwarka Peeth Swaroopanand Saraswati died at the age of 99